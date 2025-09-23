Savunma Sanayii Casusluk Skandalı

Aralarında ASELSAN’ın geliştirdiği ürünlerin bilgilerinin de bulunduğu verilerin yurt dışına sızdırılması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Haziran ayında düzenlenen operasyon kapsamında, 4’ü gümrük çalışanı olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, bakanlığa ait sistemlerden elde ettikleri verileri ücretli üyelik karşılığı sattıkları belirlendi. Telegram’daki bir gruba bakanlık personeli sızarak faaliyetleri tespit etti.

3 Şüpheli Serbest Bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonucunda 7 şüpheli “devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri açıklama” suçundan tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.