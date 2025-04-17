İl Müftüsü Ali Gülden, "Hac Yolcuları Eğitim Seminerleri" kapsamında Sorgun ilçesinde düzenlenen seminerde, Sorgun ve Saraykent ilçelerinden kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına eğitim verdi.

Hac kuralarının çekilmesinin ardından hacı adaylarını tebrik eden Gülden, seminerde "Hac Yolculuğundan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık, Hac ve Umrede Bir Arada Yaşama Bilinci" gibi önemli konularda bilgi verdi. Ayrıca hac ibadetinin yapılışı ve fıkhi boyutuna değinen Gülden, eksiksiz bir hac ibadeti için hac öncesi eğitimlerin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Gülden, "Hacca gidecek hacı adaylarımızın sağlıklı bir şekilde kutsal topraklara gitmelerini, en güzel şekilde vazifelerini tamamlayıp mebrur bir hac ile yurda dönmelerini ve haccın maneviyatının, kazanılan güzel ahlakın hayatımızın her anına etki etmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Seminerde, Şube Müdürü Yusuf Özel de "Hacda önemli hususlar ve haccın hikmeti ile sembollerin anlamı" üzerine katılımcılara bilgiler verdi. Ayrıca, seminerde bayan hacı adaylarına yönelik İl Vaizi Atiye Avşar, hacda kadın olmak ve kadınlara özel durumlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Seminerin ardından İl Müftüsü Ali Gülden, Sorgun Yeni Camii’de öğle namazı öncesi cemaate vaazda bulundu.