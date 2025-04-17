Kendinden emin tavırları ve renkli kişiliğiyle öne çıkan Özcan hakkında merak edilen bilgiler kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı.

48 YAŞINDA VE MANİSALI

Yarışmanın ilk gününden itibaren sosyal medyada da gündem olan Ayşe Özcan, 48 yaşında ve Manisa doğumlu. İki çocuk annesi olan Özcan, yarışma boyunca annelik tecrübesinden beslenen mutfak alışkanlıklarını ekrana yansıtmasıyla beğeni topladı.

EV HANIMI, ANCAK MUTFAKTA PROFESYONEL DİSİPLİNDE

Aktif bir mesleği bulunmayan Ayşe Özcan, uzun süredir ev hanımı olarak yaşamını sürdürüyor. Günlük yaşamında yemek yapmaya özel önem verdiğini belirten Özcan, yarışmaya katılma sebebini “mutfaktaki becerilerini göstermek” olarak ifade ediyor. Organizasyon yeteneği, zaman yönetimi ve yemek sunumundaki özeni, izleyiciler tarafından profesyonel mutfak anlayışıyla eşdeğer görülüyor.

EGE MUTFAĞININ TEMSİLCİSİ

Manisa kökenli olan yarışmacı, özellikle Ege mutfağına hâkimiyetiyle dikkat çekiyor. Zeytinyağlılar, ot yemekleri ve el açması hamur işleri konusunda iddialı olan Özcan, bu tarifleri yarışma boyunca jüriye başarıyla sundu. Hijyen kurallarına gösterdiği özen ve menü çeşitliliği de yarışmadaki güçlü yönleri arasında yer aldı.

SOSYAL DURUŞUYLA DA TAKDİR TOPLADI

Yarışmadaki performansının yanı sıra sosyal duyarlılığıyla da dikkat çeken Özcan, sokak hayvanlarına mama ve su desteği verdiğini belirtti. Bu yönüyle izleyicilerin takdirini kazanan Özcan, ekran başındaki pek çok kişiden olumlu geri dönüş aldı.

ÖDÜL HEDEFİ: ARABASINI YENİLEMEK

Yarışmada verilecek 150 bin TL’lik ödül için iddialı bir duruş sergileyen Ayşe Özcan, kazanması hâlinde arabasını yenilemeyi planladığını ifade etti. Hem hedefleri hem de yarışma süresince gösterdiği performansla haftanın öne çıkan yarışmacılarından biri olmayı başardı.