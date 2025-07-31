Erdem, yeni görevine başlayarak resmen çalışmalara başladı.

1990 yılında Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde doğan Hakan Erdem, 2014 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 2016 yılında ise Erciyes Üniversitesi Maliye Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Kamu hizmetine 2015 yılında Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nda başlayan Erdem, çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2023-2025 yılları arasında Kayseri Defterdarlığı’nda Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Görev süresi boyunca gösterdiği başarıyla dikkat çeken Erdem, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açtığı görevde yükselme sınavında üstün başarı göstererek Boğazlıyan Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne atandı.

Genç ve donanımlı bir yönetici olarak ilçeye atanan Hakan Erdem’in, Boğazlıyan’da vergi hizmetlerinin etkin, adil ve şeffaf şekilde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.