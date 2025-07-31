Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yönetim kurulu üyeleri ve Kayseri Şeker yöneticileri Boğazlıyan’da çiftçilerle buluştu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, çay eşliğinde yapılan sohbetlerde çiftçiler, emekle yoğrulan toprak hikâyelerini, alın terlerini ve üretime dair deneyimlerini paylaştı.

Çiftçilerin taleplerini ve düşüncelerini dikkatle dinleyen Başkan Akay, notlar alarak soruları içtenlikle yanıtladı. "Birlikte daha güçlüyüz" mesajını veren Akay, bu sözlerinin sadece temenniden ibaret olmadığını, çiftçilerin gözlerindeki güven ve sohbetlerdeki samimiyetle gösterdi.

Sıcak hava koşullarına rağmen buluşmanın sıcaklığı eksik olmazken, çay ocağında sadece çay değil; umut, dostluk ve dayanışma da demlendi.