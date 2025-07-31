Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yönetim kurulu üyeleri ve Kayseri Şeker yöneticileri Boğazlıyan’da çiftçilerle buluştu.

Çiftçilerle Bir Araya Geldi3

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, çay eşliğinde yapılan sohbetlerde çiftçiler, emekle yoğrulan toprak hikâyelerini, alın terlerini ve üretime dair deneyimlerini paylaştı.

Çiftçilerle Bir Araya Geldi2

Çiftçilerin taleplerini ve düşüncelerini dikkatle dinleyen Başkan Akay, notlar alarak soruları içtenlikle yanıtladı. "Birlikte daha güçlüyüz" mesajını veren Akay, bu sözlerinin sadece temenniden ibaret olmadığını, çiftçilerin gözlerindeki güven ve sohbetlerdeki samimiyetle gösterdi.

Saraykent Kaymakamı vatandaşlarla bir araya geldi
Saraykent Kaymakamı vatandaşlarla bir araya geldi
İçeriği Görüntüle

Çiftçilerle Bir Araya Geldi

Sıcak hava koşullarına rağmen buluşmanın sıcaklığı eksik olmazken, çay ocağında sadece çay değil; umut, dostluk ve dayanışma da demlendi.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan