Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı tarafından gençlere hem eğitim hem sosyal aktivite sunuluyor.

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Fatih Akgül, Yozgat'taki Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nda gençler ve çocuklar için sundukları dolu dolu ortamı tanıtarak, burada yalnızca eğitim faaliyetlerinin değil, aynı zamanda sosyal ve eğlenceli aktivitelerin de bulunduğunu belirtti.

Akgül, "Burada gençlerimiz hem eğitim alıyor hem de PlayStation gibi eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçiriyorlar. Milli ve manevi değerlerle donanmış bir gençlik yetiştirme hedefiyle çıktığımız bu yolda, gençlerimiz hem öğreniyor, hem gülüyor, hem de kardeşlik duygularını pekiştiriyorlar" dedi.

Akgül, Ülkü Ocakları'nın yalnızca bir eğitim yuvası olmadığını, aynı zamanda güven, dostluk ve eğlence dolu bir aile ortamı sunduğunu ifade etti.