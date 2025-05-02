Yeniufuk Gazetesi tarafından 30’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla “Yozgat’a Değer Katanlar” plaket ve kokteyl töreni düzenlendi.

Yozgat Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ve davetliler katıldı.

Programda Tibukoğlu Yapı ve Tana Mühendislik firmalarının sahibi Mustafa Tibukoğlu’na Vali Mehmet Ali Özkan tarafından “Yozgat’a Değer Katanlar” plaketi takdim edildi.