Olay, sadece bir kadın cinayeti olarak değil, aynı zamanda toplumda kadına yönelik şiddetin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. Cinayet sonrası açıklama yapan Yozgat Barosu, failin tutuklandığını belirterek süreci yakından takip edeceklerini duyurdu.

BARO, SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞINI DUYURDU

Yozgat Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde damadı tarafından 18 yerinden bıçaklanarak canice öldürülen kayınvalide Kudret Polat cinayetini üzülerek öğrendik. Fail, emniyet ve savcılık aşamasındaki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Yozgat Barosu Kadın Hakları Komisyonu’nun bu sürecin “yakınen takipçisi” olacağı vurgulandı.

TOPLUMSAL VE HUKUKİ SÜREÇ BİRLİKTE TAKİP EDİLECEK

Kudret Polat’ın öldürülmesi, yalnızca failin ceza almasıyla sonuçlanacak bir olay değil. Baro açıklaması, hukuki boyutun yanı sıra kamuoyunu bilgilendirme ve farkındalık oluşturma misyonunu da üstleniyor. Sürecin hem yargı hem de toplum nezdinde nasıl karşılık bulacağı önümüzdeki dönemde dikkatle izlenecek.