Lise eğitimini İzmir’de tamamladıktan sonra, 1981 yılında üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Yeşilpınar, Long Beach State Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldu. Lise yıllarından itibaren insan bilinci ve bilinçaltı üzerine yüzlerce kitap okuyan ve birçok çalışmada yer alan Yeşilpınar, bu alandaki ilgisini profesyonel düzeye taşıdı.

1994 yılında, Hawaii'nin başkenti Honolulu’da, dünyaca ünlü psikolog Dr. Ihaleakala Hew Len’den Ho'oponopono bilinçaltı teknikleri eğitimi ve inisiyasyonu alan Yeşilpınar, kişisel gelişim alanında uluslararası isimlerle birebir çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Anthony Robbins, Gregg Braden, Ming Tong, Dr. Wayne Dyer ve Dr. Alex Lloyd gibi tanınmış isimlerle çeşitli seminer ve atölyelere katıldı.

Yıllara dayanan araştırmaları ve uygulamaları neticesinde “The Master” unvanıyla Global Master’s Visa sertifikası almaya hak kazanan Yeşilpınar, aynı zamanda Reiki, Chi Gong, Reconnection, Pranik İyileştirme ve Theta bilinçaltı şifalandırma gibi enerji tekniklerini de aktif olarak uyguluyor.

Kişisel gelişim alanındaki bilgi birikimini kitaplara da aktaran Yeşilpınar, Dharma Yayınları'ndan çıkan “Uyum Mucizesi” ve “Yaşadığınızı mı Sanıyorsunuz?” adlı kitapların yazarı. Kitaplarının tüm içeriği, köşe yazıları ve blog paylaşımları yalnızca kendi fikir ve deneyimlerine dayanıyor. İkinci kitabı şu anda e-kitap formatında okuyucularla buluşuyor.

Yeşilpınar’ın kullandığı Theta bilinçaltı temizleme teknikleri ile bireysel seanslara katılan kişilerin yaklaşık yüzde 97’si yaşamlarında önemli değişimler yaşadıklarını belirtiyor. Ayrıca, Harvard Üniversitesi tarafından onaylı, Eski Çin filozoflarının yaşam felsefesi üzerine verdiği online eğitimi başarıyla tamamlayarak “Verified” sertifikasına sahip oldu.

Tuncay Yeşilpınar, 38 yılı aşkın süredir insanın varoluş amacına yönelik araştırmalar yürütüyor ve kişisel gelişim alanında bireysel seanslar, seminerler ve eğitimler düzenlemeye devam ediyor.