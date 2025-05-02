Bakanlık tarafından Yozgat il merkezi, Sarıkaya ve Akdağmadeni ilçelerinde hayata geçirilen yeni sosyal hizmet merkezlerinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Göktaş, "Devletin şefkat eli bugün Yozgat’ta biraz daha güçlenmiştir” dedi.

Yozgat İl Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası ile birlikte Sarıkaya ve Yozgat Merkez’de kurulan Sosyal Hizmet Merkezleri ve Akdağmadeni Huzurevi’nin hizmete alındığını belirten Bakan Göktaş, sosyal devlet anlayışının somut bir örneğini Yozgat’ta hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

“SOSYAL DEVLETİN SAHADAKİ YÜZÜ YOZGAT’TA GÜÇLENİYOR”

Açılışı yapılan tesislerin sadece fiziki yapılar olmadığını vurgulayan Göktaş, “Bugün sadece yeni binalar değil, sosyal devletin sahadaki güçlü reflekslerini hizmete açıyoruz. Yozgat İl Müdürlüğümüz, Merkez’de ve Sarıkaya’daki Sosyal Hizmet Merkezlerimiz, ayrıca Akdağmadeni ilçemizdeki yeni huzurevimizle birlikte, bu güzel şehrin dört bir yanındaki vatandaşlarımıza daha hızlı, daha etkin ve daha kapsayıcı hizmet sunacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni hizmet merkezlerinin Yozgat’ta sosyal hizmetler alanında koordinasyon kapasitesini artıracağını kaydeden Göktaş, “Bu merkezler, vatandaşın ihtiyaçlarını yerinde tespit edip çözüm odaklı yaklaşım sunacak. Yozgatlı hemşerilerimizin her biri bizim için kıymetli” dedi.

“SOSYAL POLİTİKALAR GELECEĞİN TEMİNATIDIR”

Konuşmasında sosyal devletin önemine de değinen Bakan Göktaş, güçlü bir sosyal destek sisteminin bir ülkenin hem bugününü hem de yarınını inşa ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bir çocuğun güvenle büyümesi, bir gencin umutla hayata atılması, bir kadının kendi ayakları üzerinde durması, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın topluma tam katılımı ancak adil, kapsayıcı ve güçlü bir sosyal hizmet altyapısıyla mümkündür. Biz bu anlayışla Türkiye’nin her köşesine hizmetlerimizi ulaştırmak için çalışıyoruz.”

“DEVLETİN ŞEFKATİ VATANDAŞIN YANINDA”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sosyal hizmetlerde devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Göktaş, “Aile odaklı bir vizyonla geliştirdiğimiz kuşatıcı hizmet modellerimiz, vatandaşımıza sadece geçici yardım sağlamıyor; onları güçlendiriyor, onurlu bir yaşam sürmelerine imkân tanıyor. Devletin şefkati vatandaşına uzanan elindedir ve o el bugün Yozgat’ta çok daha güçlü bir şekilde hissediliyor” dedi.

“YOZGAT’A 7 MİLYAR 81 MİLYON LİRALIK SOSYAL HİZMET YATIRIMI”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Yozgat’a son yıllarda yapılan yatırım ve desteklerin toplamda 7 milyar 81 milyon lirayı bulduğunu açıkladı. Göktaş, “Yaptığımız yatırımlarla Yozgat’ta yalnızca yeni yapılar inşa etmedik, aynı zamanda dayanışma ruhunu, toplumsal adaleti ve merhameti temsil eden merkezleri halkımızın hizmetine sunduk. Yeni İl Müdürlüğü binamızla birlikte, il genelinde daha güçlü bir hizmet ağı oluşturduk” ifadelerini kullandı.

“AKDAĞMADENİ HUZUREVİ İLE BÜYÜKLERİMİZE SICAK BİR YUVA”

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde 60 kişilik kapasiteye sahip olarak inşa edilen huzurevinin de hizmete açıldığını belirten Bakan Göktaş, “Akdağmadeni Huzurevimiz ile büyüklerimize yalnız olmadıklarını hissettirmekle kalmıyor, aynı zamanda onlara güvenli bir ortam, sosyal ve kültürel faaliyetlerle dolu üretken bir yaşam alanı sunuyoruz. Onların birer yük değil, toplumun kıymetli bireyleri olduğunun farkındayız” dedi.

“2025 AİLE YILI İLE GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TÜRKİYE”

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini anımsatan Bakan Göktaş, “Aile kurumunu her yönüyle destekleyen, karşılaştığı riskleri bertaraf eden yeni politika ve hizmetler geliştiriyoruz. Aileyi korumak ve güçlendirmek için ortak bir seferberlik başlattık. 2025 Aile Yılı’nı sadece bir tema yılı olarak değil, milletimizin geleceğine sahip çıkma kararlılığı olarak görüyoruz. Yozgat’ta attığımız bu adım da bu büyük vizyonun bir ürünüdür” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlerin yuva kurmaları için verilen desteklere de değinen Göktaş, “13 Ocak 2025 itibarıyla 85 bin 273 genç çift başvuruda bulundu. Türkiye genelinde bu sayı 100 bini aştı. Fondan yararlanan gençlerimize kredi ödemelerini yapıyoruz. Aynı zamanda özel sektörün sunduğu özel indirimlerle gençlerimizin yuva kurmalarını destekliyoruz” diye konuştu.

“HİÇ KİMSEYİ GERİDE BIRAKMADAN YÜRÜYORUZ”

Konuşmasının sonunda Yozgatlı vatandaşlara seslenen Bakan Göktaş, “Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin hiçbir ferdini geride bırakmadan geleceğe hep birlikte yürüyoruz. Bugün Yozgat’ta açılışını yaptığımız sosyal hizmet tesisleri, devletin vatandaşına olan bağlılığının ve sorumluluğunun bir göstergesidir. Bu yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz hizmet binalarımızın Yozgat’ımıza ve güzel insanlarına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.