Kendini “polis” olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırmaya çalışan şüpheli, güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucunda suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli şahıs telefonla aradığı vatandaşa, “Adınız bir soruşturmaya karıştı” diyerek asılsız bir iddia yöneltti. Bu söylemle mağdur üzerinde korku ve panik yaratmayı hedefleyen dolandırıcı, sözde soruşturmanın çözülmesi için yüklü miktarda para talep etti. Mağdurun şikâyeti üzerine harekete geçen Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın seyrini anbean takip etti.

Planlı operasyon kapsamında şüpheli, talep ettiği parayı teslim almaya çalıştığı sırada güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emniyetten Önemli Uyarı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, olayın ardından vatandaşlara bir kez daha uyarıda bulundu:

“Gerçek polis, savcı veya jandarma hiçbir şekilde para ya da altın talep etmez. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para isteyen kişilere kesinlikle itibar etmeyin. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın.”

Yetkililer, vatandaşların bilinçli davranmasının bu tür dolandırıcılık olaylarını önlemede kritik rol oynadığını vurgularken, Sorgun’da güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğu belirtildi.