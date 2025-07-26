Yozgat’ta Terminal Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, S.İ. yönetimindeki 66 ABY 352 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AZH 447 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü S.İ. olay yerinde yaşamını yitirirken, minibüste bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.