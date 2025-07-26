Veysi Aktaş, 1990’lı yıllarda PKK saflarında faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bir isimdir.

1993 yılında gözaltına alınarak tutuklanan Aktaş, yaklaşık 31 yıl boyunca cezaevinde kaldı. Uzun yıllar farklı cezaevlerinde yattıktan sonra 2015 yılında İmralı Cezaevi’ne sevk edildi.

Abdullah Öcalan’ın da bulunduğu İmralı’da kalan Aktaş, kamuoyunda örgütün “İmralı heyeti” olarak adlandırdığı isimlerden biri olarak biliniyordu.

Tahliye Kararı

1994 yılından bu yana tutuklu bulunan Veysi Aktaş, İmralı Cezaevi’nden tahliye edildi.

Cezaevinde 30 yılını dolduran Aktaş, 28 Nisan 2024 tarihinde yasal olarak 30 yıllık cezanın infazını tamamladı. Ancak Aktaş'ın tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla bir yıl ertelendi.

Bir yılın ardından Aktaş'ın tahliyesi 3 ay daha ertelendi.

Tahliyesi bir yıl 3 ay ertelenen Aktaş, 25 Temmuz'da bulunduğu İmralı Cezaevi'nden tahliye edildi.