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Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Bitki Sağlığı teknik personelleri tarafından süne kışlak kontrolleri gerçekleştirildi.

Kışlak sürveyleri süne salgınını, salgının şiddetini tahmin edebilmek ve potansiyel kimyasal mücadele yapılacak alanların belirlenmesinde yararlanmak amacıyla her yıl, sonbahar ve ilkbahar aylarında gerçekleştirildiğini belirten Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, “Ayrıca yapılan mücadelenin etkinliğini ortaya koyabilmek için sonbahar kışlak sürveyinden de yararlanılıyor” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizde 2024 yılı Süne Mücadelesi Çalışmaları 1 Merkez 13 İlçe Müdürlüğümüzde, 20 ekipte görevli 73 teknik personelle birlikte yürütülmesi planlanmaktadır. Mevcut dönem itibariyle Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğümüz Bitki Sağlığı teknik personellerimiz tarafından Süne Kışlak Kontrolleri gerçekleştirerek yeni üretim sezonunda süne yoğunluğuna dair ön bilgi elde etmektedirler. Bu kapsamda sünenin kışlaktaki popülasyon yoğunluğunu belirlemek amacıyla Yerköy, Sorgun, Sarıkaya Akdağmadeni, Çayıralan ve Merkez ilçelerimizde bulunan kışlaklarımızda süne kışlak surveyi tamamlanmıştır" dedi.