Kadışehri Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı.

Kaymakam Neslihan Sönmezoğlu Koralp’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya; Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Servet Eylül, İlçe Jandarma Komutanı Sefa Akyol, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kuntay Aybars, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, kurum müdürleri, okul müdürleri ve ilgili birim temsilcileri katıldı.

Güvenlik Tedbirleri Görüşüldü

Toplantıda belediyelerin okullara yapacağı katkılar, emniyet ve jandarma birimlerince alınacak güvenlik tedbirleri, sağlık hizmetlerinin planlaması, öğrenci servisleri ve taşımalı eğitim düzenlemeleri ele alındı.

Talepler Değerlendirildi

Yeni eğitim ve öğretim yılına yönelik hazırlıkların konuşulduğu toplantıda ayrıca okul ve kurum müdürlerinin talepleri gündeme geldi. Program dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Eğitime verdikleri değerli katkılarından dolayı başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere, Sayın Belediye Başkanlarımıza ve tüm kurum amirlerimize öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.