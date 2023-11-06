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Çocuklarda öksürüğün en sık grip, nezle gibi üst solunum yolu hastalıkları, astım, geniz akıntısı ve ev içi hava kirliliği yapan anne babanın sigara içtiği pasif içicilik durumunda olduğunu kaydeden Prof. Dr. Demir, “Altta yatan bir neden bulunmaksızın sağlıklı çocukların günde 10-11 kere öksürmesi normal sayılabilir” dedi.



Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Alerji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esen Demir, mevsim itibariyle öksürük vakalarının arttığını, çocuğu öksüren anne babaların da endişelendiğini belirtti. Öksürüğün solunum yollarını aşırı sekresyon ve yabancı maddelerden temizlemeye yönelik refleks bir savunma mekanizması olduğunu kaydeden Dr. Demir, şu bilgileri verdi: “Hava yollarına kaçan partiküller, aşırı sekresyon, irritan gazlar, hava yollarının şişmesi, aşırı sıcak veya soğuk gibi ısı değişiklikleri öksürüğü uyarabilir. Hava yollarının büyük bir bölümünde ve havayolları dışında (dış kulak yolu, yemek borusunu alt kısmında vs) öksürük reseptörleri yani uyarılar ile tetiklenen bölgeler vardır. Mekanik veya kimyasal uyarılara bağlı olarak öksürük oluşabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, bronş aşırı duyarlılığı, astım, reflü hastalığı, bazı ilaçlar ve aktif (kendisi içiyor) veya pasif (çevresindekiler) sigara dumanı maruziyeti gibi durumlarda öksürük reseptör duyarlılığı artar. Bu uyarılar sürekli ise öksürük refleksi baskılanabilir.”

HASTANEYE BAŞVURU NEDENİ

Dr. Demir, öksürüğün çocuklarda en sık ikinci hastaneye başvuru nedeni olduğunu vurguladı. Dr. Demir çocuklarda öksürüğün en sık grip nezle gibi üst solunum yolu hastalıkları, astım, geniz akıntısı ve ev içi hava kirliliği yapan anne babanın sigara içtiği pasif içicilik durumunda olduğunu kaydetti. Altta yatan bir neden bulunmaksızın sağlıklı çocukların günde 10-11 kere öksürmesinin normal sayılabileceğini ifade eden Dr. Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durumlar genellikle sonbahar ve kış döneminde karşımıza çıkar. Özellikle okulların, kreşlerin açıldığı Eylül ayından itibaren virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonları ile yineleyen veya kronik öksürükler oyun ve okul çocuklarında sık görülür. Sağlıklı bir oyun çocuğunda 5-6 kez olabilen üst solunum yolu enfeksiyonları çocuk kreşe gider veya okula giden büyük bir kardeş varsa 10-12 defaya kadar artabilir. Bu nedenle kreşe giden çocuklarda kış boyunca öksürük hiç bitmiyor gibi görünür. Öksürük kuru veya balgamlı, akut yani kısa süreli (4 haftadan kısa süren) ve kronik (8 haftadan uzun süren) , irritatif ve psikolojik olabilir. En sık akut öksürük görülür. Öksürüğe eşlik eden ateş, nefes darlığı, hırıltı, hışıltı gibi ek bir bulgu varsa veya çocuğun bilinen bir hastalığı varsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Öksürük kesici ilaçlar ve reçetesiz satılan soğuk algınlığı ilaçları çocuklarda doktor önerisi olmadıkça kullanılmamalıdır. Bol sıvı alınması havayollarının temizlenmesi için önemlidir.”