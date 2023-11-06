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Yaklaşan yeni yıl vesilesiyle ünlü şarkıcıların sahne ücretleri netleşiyor. Bu yıl, ünlü isimler gözünü paraya dikmiş durumda. İşte, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Ebru Gündeş, Sıla ve diğer bazı sanatçıların talep ettikleri yılbaşı konser ücretleri:

Geçtiğimiz yıllara oranla sahne fiyatlarını iki ya da üç katına çıkaran sanatçılar için belirlenen rakamlar adeta dudak uçuklattı.

Zireve de 77 yaşındaki efsane sanatçı Ajda Pekkan, yılbaşı konseri için 6 milyon TL

Kenan Doğulu, sahne almak için 5 milyon TL istiyor.

Ebru Gündeş, yılbaşı gecesi sahne ücretini 4,5 milyon TL olarak belirledi.

Sıla, yeni yılda sahne almak için 4 milyon TL talep ediyor.

Ayrıca, diğer ünlü isimlerin de yılbaşı konser ücretleri şu şekilde: