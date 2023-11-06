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Laikliği kalkan olarak kullanan bir grup sendikacı uyduruk haberlerle Karaman Lisesi’nde ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi’ (ÇEDES) kapsamında derslere giren Manevi Danışman’a saldırdıklarını belirten Diva Sen Genel Başkanı Osman Taşçı, “Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan projede Manevi Danışman olarak görevlendirilen hocalarımız, milli ve manevi değerlere bağlı bir geleceğin hazırlanmasının mücadelesini vermektedirler. Bu projede yer alan öğrenci; İslâm bilincini, vatan sevgisini, vatanı canla başla savunma duygusunu, vatanına-milletine, ailesine ve çevresine, büyüklerine ve küçüklerine saygı ve sevgiyle yaklaşmasını öğrenir” diye konuştu.

Genel Başkan Taşçı yaptığı açıklamada, “Laikliğin arkasına saklanarak ve aynı zihniyete mensup yayın organlarını kullanarak toplumu germek isteyen bu sendikacılara soruyoruz. Bu değerlerden sizi rahatsız eden eylem hangisidir? Söyleyin de sizinle ona göre iletişim kuralım. Olayı çarpıtarak, içini yalanla doldurarak ancak fitne oluşturursunuz. Vatana ve millete hiçbir iyilik yapmış olmazsınız. Hiçbir görevlimiz devletin kurumlarıyla, ilkeleriyle kavga yapacak ortamı oluşturmaz. Her bir görevlimiz görevini ve sorumluluğunu bilir ve buna göre hareket eder. Görev ve sorumluluğunu da sizin gibi yobazlardan öğrenecek değildir. ‘Gericilere geçit vermeyiz’ diyerek meydan okumaya çalışan yobazların, bilim adına ülkeye katma değerleri olmadığı gibi milletin huzuru için de hiçbir gayretleri olmamıştır. Bunlar ‘gericilik’ kavramını her nedense aynaya bakarken kullanmaktadırlar. Bırakın aynalara bakmayı, gerçeklere bakın. İHA’ları, SİHA’ları ve KAAN’ları sizin “gerici” diyerek aşağılamaya çalıştığınız yiğitler ülkemize kazandırdı. Size sesleniyoruz! Yobazlıktan vazgeçin artık… Bilim yolunda koşanların, huzurlu bir ülke oluşturmak için çırpınanların önüne set olmaktan vazgeçin artık. Biz varken, Diva Sen varken laikliğin arkasına saklanarak milli ve manevi değerleri etkisiz kılmak için çırpınan yobazlar hedeflerine ulaşamayacaktır. Bırakın herkes görevini yapsın. Biz, sizin cemaziyülevvelinizi çok iyi biliriz. Zira siz bu saldırıları yapmakla, Anadolu’nun birçok yerinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Siyer ve hatta Kur’an-ı Kerim derslerine giren müzik ve beden eğitimi öğretmenlerini saklamaya çalışıyorsunuz. Bunun farkındayız, zamanı gelince de bunun gereğini yapacağız. Manevi danışmanımız Karaman Lisesi’nde ÇEDES kapsamında görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Bu süreçte biz Diva Sen olarak sonuna kadar hocamızın yanındayız, üzerimize düşen görev neyse onu yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. ÇEDES geleceğimiz olan gençlerimizin ve necip milletimizin hayrına olan bir projedir. Bu proje sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.