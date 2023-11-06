Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bünyan İlçe Milliği Eğitim Müdürü İlker Akdoğan’ın daveti üzerine Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Erciyes Üniversitesi emekli öğretim üyelerinden Temel Bilimler Vakfı Mütevelli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Keskin, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mete Çelik ve Kayseri Bilim Merkezi’nden Dr. Lütfiye Aydın etkinlikte eğitmen olarak görev aldılar.

Bünyan İlçe Milliği Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda 4 Kasım 2023 Cumartesi günü gün boyu yoğun biçimde yürütülen “Öğretmenler İçin Proje Danışmanlığı Eğitimi” programına ilkçe merkezindeki okulların yanı sıra köy ve kasaba okulları ile Kayseri il merkezinden de katılanlar oldu.

Eğitmenler gibi yararlanıcıların da gönüllü olarak iştirak ettikleri eğitim kapsamında, proje konularıyla ilgili temel kavramlar, projenin ana bileşenlerinden özgün değer, yöntem, yönetim, yaygın etki gibi ana değerlendirme kriterleri, uygulama süreçlerinde çok önemli olan proje yönetimi ve planlama unsurları, sonuçların değerlendirilmesi, yaygınlaştırma ve etik konuları etkileşimli bir yolla ele alındı ve proje teklifi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken püf noktalar tartışıldı. Ayrıca küçük gruplar halinde katılımcılara atölye çalışması da yaptırılarak beyin fırtınası yoluyla proje fikri geliştirme uygulaması da gerçekleştirildi.

Katılımcıların sorularının da cevaplandırıldığı programın yorucu olmasına ve iştirak edenlerin hafta sonundan bir günü bu çalışmaya ayırmasına karşın herkes için memnuniyet verici olduğu gözlendi ve öğretmenler tarafından ifade edildi.

Etkinliğin Koordinatörlüğünü de üstlenen Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan, memnuniyet verici ve ilçe eğitimine olumlu etkilerinin olacağını vurguladığı eğitim programı için kendilerini kırmayarak, davetlerine olumlu dönüş yapıp katkı veren eğitmenler ile içtenlikle katılım sağlayan herkese teşekkür etti.