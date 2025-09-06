Halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Yozgat’ta etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda, 5 Eylül 2025’te Yozgat Sevgi Evleri Sitesi’nde çocuklara yönelik “Hareket et, Doğru Beslen, Sağlıklı Yaşa” temalı etkinlik gerçekleştirildi. Programda, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Beslenme ve Diyet Uzmanı Nuray Yücel Akkaya tarafından “Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivitenin Önemi” konulu eğitim verildi.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geleceğin mimarı olan çocukların sağlıklarını korumak ve geliştirmek için benzer faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.