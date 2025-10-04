Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri’nde koruma altında bulunan çocuklar, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvan barınağını ziyaret etti.

Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocuklara hayvan sevgisi, onların korunması ve bakımıyla ilgili sorumluluk bilinci aşılandı. Çocuklar barınaktaki hayvanlarla vakit geçirerek hem keyifli anlar yaşadı hem de canlılara sevgi ve merhamet göstermenin önemini yerinde deneyimledi.

Yetkililer, hayvan sevgisinin küçük yaşta kazandırılmasının çocukların empati duygusunu geliştirdiğini, sorumluluk bilincini artırdığını ve daha duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladığını vurguladı.