Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, memur ve memur emeklilerinin gelir adaletsizliği ve yüksek enflasyon karşısında büyük güçlük yaşadığını belirterek, TÜİK’in enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Eylül ayı enflasyon verilerine göre; İTO yıllık yüzde 40,75, ENAG aylık yüzde 3,79 ve yıllık yüzde 63,23 artış açıkladı.

TÜİK ise eylül ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 33,29 olarak duyurdu. Taşkın, TÜİK’in “makyajlı” verilerinin memurun cebinden parasının alındığını gösterdiğini ifade etti.

Taşkın, 7. Dönem Toplu Sözleşme gereğince 2025 yılında memur ve emeklilere yapılan yüzde 6 ve yüzde 5’lik zamların yanı sıra 2026 maaş artışlarının da enflasyon karşısında eridiğini belirtti. Son bir yıllık artış oranlarını değerlendirerek, gıda fiyatlarında yüzde 54,5, kira artışında yüzde 39,62, sebze fiyatlarında yüzde 78,3 ve meyvede yüzde 171,5 oranında yükseliş yaşandığını kaydetti.

Taşkın, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 27 milyon 970 bin 50 lira, yoksulluk sınırının ise 91 milyon 109 bin liraya çıktığını; bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin ise 36 milyon 304 bin lira olduğunu açıkladı. Memur ve memur emeklilerinin bu koşullarda geçinmeye çalışırken ciddi ekonomik sıkıntı yaşadığını vurguladı.

Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2026 ve 2027 yılları için belirlenen maaş artış oranlarının (yüzde 11- yüzde 7 ve yüzde 5- yüzde 4) memurların yaşam maliyetlerini karşılamada yetersiz kaldığını ifade eden Taşkın, bu durumun memur ve emeklilerde adaletsizlik ve sefalete yol açtığını söyledi.

Eğitimli memurların gelir adaletsizliği ve düşük maaşla mücadele ettiğini belirten Taşkın, aynı kurumda farklı kadrolarda görev yapanların daha yüksek gelir elde etmesinin iş barışını bozduğunu ifade etti. Memurun emeğinin karşılığını alamamasının, toplu sözleşmelerin memur lehine sonuçlanmamasının ve enflasyon farkının maaşlara yansıtılmamasının ciddi sorunlar yarattığını vurguladı.

Taşkın, memur ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek için Gelir adaletsizliğinin giderilmesi, vergi dilimlerinin ve oranlarının düzenlenmesi, seyyanen ödemelerin emeklilere yansıtılması, enflasyon farkının her ay maaşlara eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Taşkın, devletin Anayasa ile güvence altına alınan hak ve adalet kavramlarını yaşatmak ve memurları, aileleriyle birlikte insanca yaşayabilecekleri ücret düzeyine kavuşturması gerektiğini sözlerine ekledi.