Lavanta Adası, yalnızca lavanta mevsiminde değil, yılın her döneminde doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.

Mor lavantalardan geriye kalan yapraklar ve hafif esen rüzgar eşliğinde göl manzarasına karşı yürüyüş yapan ziyaretçiler, sonbaharın dingin atmosferinde adeta yenileniyor. Özellikle doğa yürüyüşü yapmak isteyenler, kuş sesleri ve lavanta kokusunun hâlâ hissedildiği bu özel alanda vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. Renk değiştiren doğa örtüsüyle birlikte Lavanta Adası, fotoğraf tutkunları için de eşsiz kareler sunuyor.

Yozgat’tan Lavanta Adasını gezmek için gelen Arzu Urgan ilk kez geldiğini söyledi. Urgan, “Çok hoşuma gitti çok güzel. Havası, doğası, manzarası ve lavantalar sönmesine rağmen çok muhteşem görünüyor. Huzur verici, sessiz, sakin. Herkese tavsiye ederim” dedi.

Ali Urgan ise Lavanta Bahçesine ayda bir geldiğini ifade etti. Ali Urgan “Lavanta bahçesi insana çok huzur veriyor. Manzara süper. Burada bir rahatlık var. İnsan huzur buluyor. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Buradan evime döndükten sonra huzurlu şekilde uyuyorum. Lavanta nefes darlığına, astıma, bronşite iyi geliyor. Evinde lavanta bulundurmak çok güzel. Huzur veriyor” şeklinde konuştu.