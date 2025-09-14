AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, zirai don felaketi nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere yönelik destek ödemesinin Resmi Gazete’de yayımlandığını söyleyerek açıklamada bulundu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, “2025 yılında meydana gelen zirai don felaketi nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilerimize destek ödemesi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren bu karar kapsamında, mağdur olan çiftçilerimize maddi destek sağlanacak. Tarım memleketi Yozgat’ımızda da bu kararla birlikte çiftçimizin yükü hafifleyecek, üretim gücümüz daha da artacaktır. Üreten, alın teri döken tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.