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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından; Yozgat Kampüs Ceza İnfaz Kurumunda Görevli Cezaevi araç şoförlerine yönelik genel trafik kuralları hakkında seminer verildi.

Sürücülere yönelik düzenlenen eğitimde, Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, Geçiş üstünlüğü hakkının kullanımı, Personelin karışmış olduğu özel ve resmi araç trafik kazalarının önlenmesi, Emniyet kemeri kullanımı, Hız limitlerine uymaları, Genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak paydaş kamu kurum ve kuruluş ve toplumun tüm kesimlerine yönelik kamu yararına katkı sağlayacak alanlarda bilinçlendirmek ve aydınlatmak amacıyla eğitim ve seminer faaliyetlerimiz devam edecek” ifadelerine yer verildi.