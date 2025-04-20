CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı mitingde, daha önce katıldığı bir protesto nedeniyle hakkında idari para cezası uygulanan Yozgatlı çiftçi Abdullah Ceylan da söz aldı.

Miting alanında vatandaşlara seslenen Abdullah Ceylan, konuşmasında hem yaşadığı mağduriyeti hem de tarım politikalarına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Kendisini “hakkını arayan bir çiftçi” olarak tanımlayan Ceylan, “Demokraside adalet istiyoruz. Yolsuzluğa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe çiftçiler olarak izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ceylan, daha önce Ekrem İmamoğlu’nun protesto edildiği bir etkinliğe katıldığı gerekçesiyle hakkında 1 milyon TL idari para cezası uygulandığını öne sürerek, “Bana 1 milyon lira ceza yazmışlar. Daha 100 milyon yazmazsanız namertsiniz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür eden Ceylan, “Türkiye Cumhuriyeti’ni, Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel'e ve bunun Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na buradan teşekkür ediyorum. Onu yatırmayacağız, yatırmayacağız, kurtulacağız. İktidara geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“TURPUNAN, ŞALGAMINAN DEVLET İDARE EDİLMEZ”

Abdullah Ceylan’ın konuşmasında en çok dikkat çeken cümlelerden biri ise, “Bir insan, devleti yöneten bir insan turpunan, şalgamınan devlet idare edilmez. Adaletinle idare edilir, hukukunla idare edilir” sözleri oldu.

Ceylan, bu sözleriyle ülkede adaletin ve hukukun üstünlüğünün esas alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Çiftçilere de çağrıda bulunan Ceylan, “Hakkını aramayan çiftçilere sesleniyorum. Malının değerini takip etmeyen çiftçilere sesleniyorum. Bu düzen böyle gittikçe açlıktan, sefaletten, beceriksizlikten kurtulamayacağız. Bu düzeni yıkacağız, yıkacağız, yıkacağız” ifadelerini kullandı.

Ceylan, konuşmasını, “Ben çiftçiyim, hak için çalışan, millet için çalışan çiftçiyim. Size söz veriyorum, çok güzel olacak, çok güzel olacak, çok güzel olacak. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” sözleriyle tamamladı.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Yozgat’ta yapılan mitingde Abdullah Ceylan’ın sarf ettiği ifadeler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Özellikle “Turpunan, şalgamınan devlet idare edilmez” şeklindeki çıkışı sosyal medya platformlarında binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Ceylan’ın sözlerini yapay zeka destekli görsellerle desteklerken, bazı kullanıcılar da bu ifadelerin CHP’nin gelecek seçim kampanyalarında kullanılabilecek sloganlara dönüşebileceğini ifade etti.

Çiftçi Abdullah Ceylan, konuşmasındaki açık sözlü üslubu ve dikkat çeken çıkışlarıyla mitinge damgasını vuran isimlerden biri olurken, sosyal medyada da gündem olmayı başardı.