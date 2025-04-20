Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olup, sarsıntı 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Ege Denizi’nde sabah saatlerinde meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.32’de kaydedilen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

AFAD’dan yapılan bilgilendirmeye göre, depremin merkez üssü Ege Denizi açıkları olarak belirlenirken, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Sarsıntının kıyı bölgelerde de hissedildiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Gelişmeleri takip eden AFAD ekipleri, olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Yetkililer, vatandaşları resmi kanallardan yapılacak bilgilendirmelere karşı dikkatli olmaya davet etti.