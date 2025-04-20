Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden hisseli tapu sahiplerine önemli uyarı geldi. Yozgat’taki vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm hissedarlara, satış sonrası 90 gün içinde dava açılmaması durumunda hak kaybı yaşanabileceği bildirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hisseli taşınmazlarda yaşanabilecek hak kayıplarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, hissedarların satış işlemlerine karşı dikkatli olmaları ve özellikle noter aracılığıyla bildirilen satışlara karşı “ön alım hakkı”nı kullanabilmek için 90 gün içinde dava açmaları gerektiği vurgulandı.

Türk Medeni Kanunu'na göre, hissedarlardan biri kendi payını üçüncü kişiye sattığında, diğer hissedarların bu satışı öncelikli olarak alma hakkı bulunuyor. Bu hak, taşınmazın ortak yapısını koruma amacı taşıyor. Ancak söz konusu hak, satışın noter yoluyla bildirildiği tarihten itibaren 90 gün içinde kullanılmazsa kalıcı olarak sona eriyor.

Satış işlemlerinde diğer hissedarlardan noter onaylı feragatname alınmaması durumunda, bu kişiler iki yıl içinde dava açma hakkına sahip olmaya devam ediyor. Bu da hem alıcı hem de satıcı taraflar için ilerleyen süreçte hukuki sorunlar ve mağduriyet anlamına geliyor.

Yozgat’ta da çok sayıda vatandaşın hisseli taşınmazlara sahip olduğu bilinirken, yetkililer bu uyarının bölgedeki hissedarlar için büyük önem taşıdığını ifade etti. Satış öncesi ya da hemen sonrasında noter onaylı feragat belgesi alınması, ileride yaşanabilecek davaların önüne geçilmesini sağlayacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hisseli tapu sahiplerine satış süreçlerini dikkatle takip etme çağrısında bulundu. Satış bildirimi noter aracılığıyla yapılmışsa, 90 gün içinde dava açmak şart. Aksi takdirde ön alım hakkı kaybediliyor.