Yozgat genelindeki tüm camilerde, yatsı namazı öncesi okunan salanın ardından, anlamlı bir buluşma gerçekleşti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koordinasyonuyla, ülkemizi etkileyen orman yangınları ve çeşitli doğal afetler karşısında toplumsal dayanışma ve manevi birlik mesajı verildi.

Afetler ve Şehitlerimiz İçin Dualar Edildi

Müezzinler, yangınlardan ve her türlü afetten korunmak için Yüce Allah’a yakarırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik, dirlik ve esenliği için de dualar etti. Çevre bilinci, afetlere karşı tedbirli olmanın önemi ve dayanışmanın gücü vurgulandı. Ayrıca vatanı uğruna can veren şehitlerimiz için de dualar gönderildi.

Milli Birlik ve Beraberlik İçin Dua Edildi

Yozgat ve ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu dua programı, hem afetlerde zarar görenlere destek hem de milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi açısından simgesel bir anlam taşıdı. Vatandaşlar, camilerde yapılan dualarla hem geçmişte yaşanan acılar için sabır hem de gelecekte benzeri felaketlerin yaşanmaması için rahmet diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Açıklama Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte amin diyelim. Allah kabul etsin.”