Valilik makam toplantı salonunda düzenlenen törene Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rifat Becerikli katıldı.

“SİNEMA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK İSTİYORUZ”

Törende bir konuşma yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Üçüncü Bozok Film Festivalinde yöresel kültürümüzü ülkemize anlatmak, bir yandan da sinema kültürünü tekrar hem ilimizde yaşatmak ve hem de insanımızla buluşturmak” dedi.

Vali Özkan, “Bu yılla birlikte tamamen geleneksel hale gelen Bozok Film Festivalinin protokolünü kıymetli Rektörümüz, Belediye Başkanımızla birlikte imzalıyoruz. Tabi buradaki amacımız bir yandan yöresel kültürümüzü ülkemize anlatmak, bir yandan da sinema kültürünü tekrar hem ilimizde yaşatmak ve hem de insanımızla buluşturmak. Gerek Belediye Başkanımız, gerek Rektörümüz, sağ olsun hocamız bu konuda hakikaten örnek bir şekilde, örnek bir beraberlikle yol yürümeye devam ediyorlar. Tabi bizde Yozgat Valiliği olarak bu birliktelik ve beraberliğe destek olmak da bizim görevimiz. Bizde bu vesile ile hepimiz bir araya geldik. Ben gerçekten emeği geçen, sinema festivalimizde emeği geçen kıymetli Rektörümüze, desteğini esirgemeyen kıymetli Belediye Başkanımıza, emek veren hocalarımıza ve arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bütün hemşehrilerimizi bu festivale davet ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah” dedi.

“FİLM FESTİVALİNİN TEMASI FİLİSTİN OLACAK”

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Geleneksel hale gelen Bozok Film Festivalinin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceklerini belirtti.

Rektör Yaşar, “Bozok Film Festivalini yine Filistin temalı oluşturduk. Düzenlenen protokolde geçmiş yıllarda başlayan ve bu süreci devam ettirme görevi bizlere kalan Bozok Film Festivalinin devam ettiriyoruz. Kültür Bakanlığımızın desteği ile Valiliğimizin koordinatörlüğünde, Belediye ve Bozok Üniversitesi iletişim fakültesi olarak bu işin altta koordinasyon sistemi bize kaldı. İletişim Fakültesinin değerli dekanı ve öğretim üyeleri da aramızdalar. Bu görevi hep beraber yürüteceğiz. Bozok Film Festivali 8 Ekim’de başlayacak. 10 Ekimde bir konser düzenleyeceğiz, Jandarma Genel komutanlığımızın tahsis ettiği Jandarma Orkestrası ile başlayacak olan program yoğun bir şekilde devam edecek. Film gösterileriyle devam edecek olan program aynı zamanda seyyar bir film gösteri arabası da sineması olmayan ilçelerimizde valiliğimizin koordinasyonunda halkımızla buluşacak. 10 Ekim’de de inşallah Türkan Şoray’ın aramızda bulunduğu bir programla Türkan Şoray’ı davet ettik. Güzel bir Film festivali olmasını diliyorum. Bu seneki festivalin öğrenci dostu ve öğrenci filmleriyle desteklenmesini arzu ettik. Filistin teması bizim için çok önemli bu konuyu sıklıkla dile getiriyoruz. Filistin ve Gazze’de olanları duyarsız kalmamak adına Bozok Film Festivalini yine Filistin temalı oluşturduk. İnşallah hepimiz için başarıyla tamamlayacağımız halkımıza yakışır bir süreç olur” ifadelerini kullandı.