Yozgat'ta Bunu Yapan Büyük Ceza Yiyecek!

Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu yılın ilk altı ayında yapılan toplam 196 bin 522 ihbarın yüzde 48'inin asılsız olduğu açıklandı. Bu durum, acil durumlarda ihtiyaç duyan vatandaşların çağrılarına zamanında yanıt verilmesini zorlaştırıyor.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, gereksiz ve asılsız ihbarların ciddi sonuçlara yol açabileceği vurgulandı. Bu tür ihbarların, hem acil durum ekiplerinin zamanını boşa harcamalarına neden olduğu hem de gerçek acil durumların yanıt süresini uzattığı belirtildi.

Valilik, asılsız ihbarlarda bulunan kişilere yönelik idari para cezası uygulanacağına dikkat çekti. Asılsız çağrılara karşı alınan önlemler kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul edenler için bin 980 lira idari para cezası kesileceği bildirildi. Yozgat'ta şu ana kadar dört kişiye toplamda 7 bin 920 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

Valilik yetkilileri, vatandaşlardan bu konuda daha dikkatli olmalarını ve acil durumlar dışında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere aramamalarını istedi. Gerçek acil durumların hızlı ve etkin bir şekilde yanıtlanabilmesi için bu tür ihbarların azaltılması gerektiği ifade edildi.