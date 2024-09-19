Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bozok-10 Huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İl Merkezi ve 13 ilçede eş zamanlı olarak Bozok-10 Huzur uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında, 2 bin 993 kişi sorgulandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Akdağmadeni’nde hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs. Bakaya olarak aranan 2 kişi yakalandı. Kayıp olarak aranan 2 çocuk bulunarak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 899 araç sorgulandı. 2 araç sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem yapıldı. 3 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı. 103 umuma açık işyeri denetlendi. 38 park bahçe, 19 okul ve çevresi kontrol edildi” ifadelerine yer verildi.