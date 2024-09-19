Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu’nun (PPK) gerçekleştirdiği toplantının ardından faiz oranlarını üst üste beşinci kez sabit tutma kararı aldı.

Merkez Bankası, PPK toplantısının ardından faiz oranlarını yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı alarak üst üste beşinci kez bu kararı aldığını açıklamış oldu. Bu, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını üst üste beşinci kez değiştirmeden koruması anlamına geliyor.

TCMB'nin açıklamasında, temmuz ayında aylık enflasyonun önceki aya göre sınırlı bir artış gösterdiği, ancak bu artışın ikinci çeyrek ortalamasının altında kaldığı belirtildi. Kurul, üçüncü çeyrekte iç talebin yavaşlamasının, enflasyonist baskıları hafifletmesini beklediğini ifade etti.

Mal enflasyonunda bir düşüş yaşanırken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı öngörülüyor. Ayrıca, hizmet enflasyonundaki yüksek seviyeler ve piyasa koşullarındaki katılık, enflasyon beklentileri ile jeopolitik gelişmelerin enflasyonist riskleri canlı tutmaya devam edeceği vurgulandı.