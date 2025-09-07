ÇEDAŞ, 8 Eylül 2025 tarihinde Yozgat merkez ve bazı ilçelere bağlı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintilerin bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği, çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin gözetileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, Yozgat merkez ve Sorgun ilçesine bağlı Tulum, Kayakışla, Küçük Eynelli köyleri ile Yozgat merkeze bağlı Kolanlı köyünde 08.09.2025 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Ayrıca Azizli ve Azizlibağları köylerinde de aynı gün 13.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.