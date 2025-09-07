Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve gözaltı kararı verilen Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için yakalama emri düzenlendi. Arslan'ın Ankara'da olduğu tespit edilip, cep telefonunu kapatarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Öte yandan Arslan'a ait aracın Niğde yolunda durdurulduğu ancak içinden kardeşinin çıktığı öğrenildi.

Gerekçe "Rüşvet Soruşturması"

Soruşturmanın detayları da belli oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Arslan hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltına alınması talimatı verildi.

İlker Arslan Kimdir?

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başlayan Arslan, kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara'da çeşitli görevlerde bulundu. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021-2024 yılları arasında ise Kuzey Makedonya'nın Üsküp Büyükelçiliği'nde İçişleri Müşaviri olarak görevini sürdürdü.