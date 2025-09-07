Uzmanlara göre sürücüler için ilk adım, sürücüler için koltuk ayarını doğru yapmak. Sırtın koltuğa tam oturması, dizlerin kalçadan biraz aşağıda olması gerekiyor.

Böylece omurga üzerindeki yük dengeleniyor. Koltukta bel desteği yoksa küçük bir yastık ya da rulo yapılmış havlu kullanılabiliyor.

Ayrıca her 1-2 saatte bir mola vermek, kısa yürüyüşler yapmak ve esneme hareketleri uygulamak kan dolaşımını artırıp, kas gerginliğini azalttığı belirtildi.

Riskle Karşılaştığında Ne Yapılmalı

Uzmanlar, seyahat sırasında oluşan sırt ağrısında veya oturduğu yerden uzun süre kalmayanlar için sıcak ve soğuk kompreslerin etkili olabileceği ifade edildi. Sıcak kompres kasları gevşetirken, soğuk kompres şişliği azaltıyor. Kompresin 15-20 dakika süreyle uygulanması uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

Nasıl Uygulanmalı

Sıcak kompres, sıcak su torbası, ısıtılmış havlu veya ısı pedleriyle yapılan uygulamadır. Kasların gevşemesine, kan dolaşımının artmasına ve kronik ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Özellikle kas tutulmaları, spazmlar ve uzun süreli ağrılarda etkilidir.

Farklı Yöntem

Soğuk kompres, buz torbası, soğutulmuş jel paketleri ya da soğuk suya batırılmış bezlerle uygulanan bir yöntemdir. Şişlik, iltihap, incinme ve ani ağrılarda tercih edilir. Damarları büzerek kan akışını yavaşlatır, böylece ödemi ve ağrıyı azaltır.

