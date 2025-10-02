Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk alanlarında sürücülere yönelik denetimlerin ve bilgilendirme faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğü vurgulandı.

Sosyal medya üzerinden “Hedefimiz Trafikte ‘0’ can kaybı” sloganı ile paylaşım yapan Valilik, “Yollarda daha güvende olmanız için çalışıyoruz. Hedefimiz Trafikte ‘0’ can kaybı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin denetleme ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Lütfen siz de trafik kurallarına uyun ki, daha fazla canımız yanmasın” ifadeleri kullanıldı.

“Denetim Arttıkça Kazalar Azalıyor”

Valilik açıklamasında, sıklaştırılan trafik kontrollerinin arkasında yatan temel gerekçeye dikkat çekildi: "Denetimleri artırmaktaki gayemiz, daha çok cezai işlem yapmak değil. Şu bir gerçek ki, denetimler arttıkça, kazalar ve ölümler azalıyor. Hedefimiz, 'Trafikte sıfır can kaybı' ilkesiyle hareket etmek."

Yetkililer Bilgilendirdi

Yetkililer, trafik kazalarının büyük bölümünün kurallara uymamak nedeniyle meydana geldiğine dikkat çekerek, hız sınırlarına riayet edilmesi, emniyet kemeri kullanımının alışkanlık haline getirilmesi, cep telefonu ile araç kullanmamaya özen gösterilmesi ve alkollü araç kullanılmaması gerektiğini hatırlattı.