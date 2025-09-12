Yozgat’ta Belediye Büro Personeli Alacak

Saraykent ilçesinde belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere büro personeli alınacak. Başvurular 11-12 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

Başvurular 2 Gün Sürecek

Saraykent Belediyesi Personel Ltd. Şti., daimi statüde çalışacak bir büro personeli alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 11 Eylül 2025 – 12 Eylül 2025 tarihleri arasında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No: 2/1 Saraykent/Yozgat adresine yapılacak.

Mülakat Tarihi Belli Oldu

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar için 15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 11.00’de aynı adreste mülakat gerçekleştirilecek.

Çalışma Şartları

Çalışma adresi işveren tarafından belirlenecek. Personelin haftalık 45 saat çalışacağı ve mesai saatlerinin 08.00 – 17.00 arası olacağı duyuruldu.

Başvuru Şartları

Adaylarda aranan koşullar ise şöyle sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Emekli olmamış olmak

Askerlikle ilişiği bulunmamak

Saraykent’te ikamet ediyor olmak

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak

En az lisans mezunu olmak

Beden ve akıl sağlığı yönünden görevini yapmasına engel durumu bulunmamak

İstenen Belgeler

Başvuruda bulunacak adayların şu evraklarla müracaat etmeleri gerekiyor:

Nüfus cüzdan fotokopisi

Adli sicil kaydı

Aile toplum kağıdı

İkametgah belgesi

Diploma fotokopisi

Sağlık raporu

2 adet fotoğraf