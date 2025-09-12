Yozgat’ta Belediye Büro Personeli Alacak

Saraykent ilçesinde belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere büro personeli alınacak. Başvurular 11-12 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.
Başvurular 2 Gün Sürecek
Saraykent Belediyesi Personel Ltd. Şti., daimi statüde çalışacak bir büro personeli alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 11 Eylül 2025 – 12 Eylül 2025 tarihleri arasında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No: 2/1 Saraykent/Yozgat adresine yapılacak.
Mülakat Tarihi Belli Oldu
Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar için 15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 11.00’de aynı adreste mülakat gerçekleştirilecek.
Çalışma Şartları
Çalışma adresi işveren tarafından belirlenecek. Personelin haftalık 45 saat çalışacağı ve mesai saatlerinin 08.00 – 17.00 arası olacağı duyuruldu.
Başvuru Şartları
Adaylarda aranan koşullar ise şöyle sıralandı:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Emekli olmamış olmak
Askerlikle ilişiği bulunmamak
Saraykent’te ikamet ediyor olmak
Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak
En az lisans mezunu olmak
Beden ve akıl sağlığı yönünden görevini yapmasına engel durumu bulunmamak
İstenen Belgeler
Başvuruda bulunacak adayların şu evraklarla müracaat etmeleri gerekiyor:
Nüfus cüzdan fotokopisi
Adli sicil kaydı
Aile toplum kağıdı
İkametgah belgesi
Diploma fotokopisi
Sağlık raporu
2 adet fotoğraf