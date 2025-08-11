Şefaatli Belediyesi, temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere geçici süreli 7 beden işçisi alımı yapacak. Başvurular 12 Ağustos’ta alınacak.

Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, temizlik işlerinde görevlendirilmek üzere geçici süreli 7 beden işçisi istihdam edecek. Başvurular, 12 Ağustos 2025 tarihinde mesai saatleri içinde yapılabilecek.

Mülakat 13 Ağustos’ta

Adaylar, 13 Ağustos 2025’te saat 10.00’da Şefaatli Belediye Başkanlığı’nda mülakata alınacak. Başvurular, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı No:13/A adresine yapılacak.

Çalışma Şartları

İşe alınacak işçiler, Şefaatli Belediye Başkanlığı bünyesinde 29 gün süreyle çalışacak. Çalışma saatleri 08.30 ile 17.30 arasında olacak.

Başvuru Evrakları

Başvurularda kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, sabıka kaydı, sağlık raporu, ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği istenecek.