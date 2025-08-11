Yozgat’ın komşusunda şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Malatya'dan Kayseri istikametine seyir halinde olan Ferhat Batman yönetimindeki 35 CLS 902 plakalı Suzuki marka otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrilerek takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ferhat Batman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, araçta bulunan 2 yolcunun ise yaralandığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Gürün ilçesi Ziyaret mevkiinde meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla Sivas'a sevk edilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.