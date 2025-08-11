Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde ikamet eden H.E. isimli şahıs, 9 Ağustos 2025 günü saat 22.00 sıralarında kayboldu. Telefon baz bilgisi son olarak Yozgat’ta tespit edildi.

İhbar üzerine Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı koordineli şekilde H.E.’yi arama faaliyetlerine başladı.

Yapılan araştırmalarda kayıp şahıs H.E.’yi gören, bilen ya da tanıyan kimsenin olmadığı belirlendi. Arama çalışmaları için Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ile de koordinasyon sağlanıyor.