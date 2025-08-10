CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin iktidarında kimseyi ötekileştirmeden, geçmişte geri bırakılanlara sahip çıkarak, herkesi kucaklayacaklarını söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat’ın Sorgun ilçesine gelen Özel, partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ardından Bahadın beldesinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Memleket Partisi’nin kapanma kararının ardından CHP’ye katılan Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu ve belediye meclis üyelerine rozet taktı.

Parti otobüsünden vatandaşlara seslenen Özel, eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye CHP’ye dönüşü için teşekkür etti. Baba ocağının tapusunun Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğunu belirten Özel, sosyal, muhafazakâr, milliyetçi, liberal ve Kürt demokratların birleşeceği adresin CHP olduğunu vurguladı.

“81 İlde ve 937 İlçede Katılımlar Sürecek”

Özel, bugün fiilen bir belediyeyi CHP’ye kattıklarını ifade ederek, “Birazdan belediye salonunda Memleket Partisi’nin üst düzey yöneticilerini, MYK üyelerini, Genel Başkan Yardımcılarını, disiplin kurulu üyelerini, önceki dönem milletvekillerimizi Cumhuriyet Halk Partisi’ne katacağız. Yarından itibaren de 81 ilde ve 937 ilçede katılımlar devam edecek.” dedi.

Seçim süreçlerinde kırgınlıkların olabileceğini ancak bunların geride bırakılması gerektiğini belirten Özel, “Bundan sonra CHP iktidarında kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, geçmişte geri bırakılanlara sahip çıkarak herkesi kucaklayacağız. ‘Geride kaldık, eksik kaldık’ diyen herkese ‘İyi ki CHP var’ dedirteceğiz.” diye konuştu.

İnce’den Destek Mesajı

Programa katılan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özel’in “Baba ocağının kapısı herkese açık” sözleri üzerine yeniden CHP’ye döndüğünü söyledi. İktidarın eğitim, tarım ve ekonomi politikalarını eleştiren İnce, Türkiye’nin CHP iktidarına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Özel’in gelecek seçimlerde CHP’yi birinci parti yapacağına inandığını belirten İnce, herkesi Özel’e destek olmaya çağırdı.

Konuşmaların ardından Özel ve beraberindekiler Bahadın Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Sami Eroğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.