Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da ATM kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. Yüksek enflasyonun etkisiyle Türk lirasının değer kaybı devam ederken, ATM'lerde banknot çeşitliliği giderek azalıyor. Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, Yozgat'taki bankamatik kullanıcılarını da etkiliyor. Artık 5, 10 ve 20 TL'lik banknotların ATM'lerden çekilemediği bildirildi.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu durumu doğruladı. Babuşçu, 2024 yılı itibarıyla ATM'lerde sadece 200 TL'lik banknotların bulunacağını duyurdu. Ayrıca, 50 TL’lik banknotların da ATM'lere yerleştirilmediğini belirtti. Bu değişiklik, para biriminin alım gücünün düştüğünü ve enflasyonun günlük hayatta daha da hissedilir hale geldiğini gösteriyor.

Yozgat’ta yaşayan vatandaşlar, ATM'lerden küçük miktarlarda para çekmekte zorluk yaşarken, bu durum şehirdeki küçük esnafları ve dar gelirli aileleri de doğrudan etkiliyor. 5, 10 ve 20 TL'lik banknotların ATM'lerden kaldırılması, alışverişlerde ve ödemelerde nakit kullanımını daha da zorlaştırıyor. Özellikle düşük meblağlardaki harcamalar için artık daha büyük banknotlar kullanılması gerekecek.

Ekonomistler, bu durumun ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da tüketici davranışlarını değiştireceğini ve nakit kullanımı konusunda yeni stratejilere ihtiyaç duyulacağını öngörüyor. Yüksek enflasyonun neden olduğu bu gelişme, vatandaşların bankacılık işlemlerinde daha dikkatli olmalarını gerektiriyor.