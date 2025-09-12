Esim, yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm yardım birimlerine tek numara üzerinden ulaşabilmesini sağladığını belirtti.

Polis, jandarma, sağlık, itfaiye, orman ve AFAD gibi kurumlara 112 numarası üzerinden hızlı ve etkin şekilde erişilebildiğini aktaran Esim, “Merkezimize gelen tüm çağrılar kayıt altına alınmakta, gerektiğinde adli mercilerde delil olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız yalnızca sesli arama değil; SMS, Engelsiz 112, E-Call, AFAD Acil ve yabancı dil desteği gibi farklı kanallar üzerinden de 112’ye ulaşabilmektedir” dedi.

Çağrı merkezinde görev yapan eğitimli personelin gelen ihbarları titizlikle değerlendirdiğini belirten Esim, zaman zaman asılsız çağrılarla karşılaştıklarını, bunun da hizmetin aksamasına yol açtığını kaydetti.

Çağrı Sayılarında Artış, Asılsız İhbarlarda Azalış

Verilere göre merkezin yıllık ortalama 400 bin çağrı aldığına dikkati çeken Esim, çağrıların karşılama süresinin ortalama 1,81 saniye olduğunu aktardı.

Esim, “2024 yılında çağrıların yüzde 54,20’si asıllı, yüzde 45,80’i ise gereksiz veya asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti. 2025’in ilk 8 ayında ise 275 bin 698 çağrı alındı. Bunların 163 bin 241’i asıllı çağrı, 149 bin 619’u vakaya dönüşmüş çağrılardır. Bu dönemde asıllı çağrı oranı yüzde 59,21’e yükselirken, asılsız çağrı oranı yüzde 40,79’a gerilemiştir” diye konuştu.

Çocukların merak veya oyun amaçlı 112’yi aramalarının ciddi sorunlara yol açtığını vurgulayan Esim, ailelerden çocuklarını bu konuda bilinçlendirmelerini istedi.

Asılsız İhbarlara Yaptırım

Asılsız çağrıların ekiplerin zaman kaybetmesine ve gerçek acil durumlara geç ulaşmasına sebep olduğunu hatırlatan Esim, şunları kaydetti: “Mevzuat gereği asılsız çağrıda bulunan kişilere bin 500 lira, asılsız ihbarda bulunanlara 15 bin lira idari para cezası uygulanmakta, tekrarında bu ceza iki katına çıkmaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranması, hem kendi güvenlikleri hem de toplumun huzuru açısından büyük önem taşımaktadır.”

Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi olarak en büyük hedeflerinin vatandaşların zor anlarında yanlarında olmak olduğunu vurgulayan Esim, vatandaşlardan 112’yi yalnızca acil durumlarda aramalarını ve özellikle orman ile anız yangınlarına karşı daha dikkatli olmalarını istedi.