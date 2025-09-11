Yozgat’ta aranan iki şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Boğazlıyan İlçesi Yenipazar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu aranan iki şahıs yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, O.Y. isimli şahıs hakkında “Başkasına ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma” suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi ve şahıs mukavemetsiz şekilde yakalandı.

Ayrıca, F.Y. isimli şahsın “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” suçundan 8 yıl 5 ay ve “Hükümlünün Kaçması” suçundan arandığı belirlendi. Şahıs, ekipler tarafından mukavemetsiz şekilde gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.