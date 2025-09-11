Yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Hasan Toker, motosikletin çarpmasının ardından ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Karaman’da gerçekleşen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 16.10 civarında Karaman’ın Hisar Mahallesi, Şehit İsa Kiriş Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 85 yaşındaki Toker, marketten ekmek aldıktan sonra yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada O.K. (31) yönetimindeki 70 ACS 323 plakalı motosiklet, Toker’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hem yaşlı adam hem de motosiklet sürücüsü yere savruldu.

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Hasan Toker, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.