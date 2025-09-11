Feci Kaza Ambulans Şarampole Yuvarlandı!

Alınan bilgiye göre kaza, Kelkit-Şiran karayolu Kılıçtaşı Köyü mevkiinde meydana geldi. Kelkit Devlet Hastanesine hasta naklini tamamlayan 29 DB 247 plakalı ambulans, Şiran’daki istasyona dönüş yolunda sürücü B.N.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Meydana gelen kazada ambulans sürücüsü B.N. ile sağlık personelleri A.Y. ve H.D. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansta yaralanan 3 sağlık personeli, Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.