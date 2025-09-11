Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran, ilçedeki ilkokul ve ortaokulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Demirkıran, Merkez Barbaros İlkokulu, Fatih İlkokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’nda sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti ve onlara derslerinde başarılar diledi.

Ziyaret kapsamında Fatih İlkokulu’nda öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Demirkıran, eğitim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu ve öğretmenlerin hal ve hatırını sordu.

Ziyaretlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş da eşlik etti.