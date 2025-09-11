Amasya’da 65 yaşındaki Faruk Cangül, girdiği YKS'de kazandığı Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kayıt yaptırdı.

Merzifon ilçesinde tuhafiyecilik yapan 65 yaşındaki Cangül’e en yaşlı öğrencisi olduğu üniversitenin öğrenci kimliği yöneticiler tarafından verildi.

Edebiyat öğretmeni kızının öğrencilerinin ders çalışmaya isteksizliğinden yakındığını söyleyen Cangül, "Kızımın serzenişleri beni düşündürdü. Ders çalışmak gerçekten bu kadar zor muydu? Kızım bana test kitapları ve çeşitli kaynaklar getirdi. Ben de merakla onları çözmeye başladım. Bu süreç hem kızım için moral verici bir örnek oldu. Hem de benim için motive edici bir adıma dönüştü" diye konuştu.