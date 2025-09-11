Milli Saraylar İdaresi tarafından duyurulan resmi açıklamada sözleşmeli kamu personel kadrosuna 163, sürekli işçi kadrosuna ise 67 olmak üzere toplamda 230 personel alımı yapılacağı bildirildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam etmek üzere yapılacak kamu personel alımında başvurular bugün itibarıyla başladı. 21 Eylül 2025 tarihine kadar başvurular sürecek. Başvuru yapacak adayların kariyer kapısı üzerinden başvurusunu yapması gerekiyor.

Sözleşmeli personel kadroları şöyle:

Büro personeli

Müze görevlisi

Kazı görevlisi

Güvenlik görevlisi

Temizlik görevlisi

Şoför

Ziraat mühendisi

Makine mühendisi

Mimar

Restoratör

Elektrik teknikeri

İmam hatip

İtfaiyeci

Sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımda ise kadrolar şöyle:

Halı dokuma ustası

Porselen imal ustası

Porselen hammadde ustası

Bahçıvan

Saat tamir ustası

Sıhhi tesisat ustası

Motif taş ustası

Düz işçi

Sıvacı

Seramik karo kaplamacı

İnşaat işçisi

İskele kurulum elemanı

İnşaat boyacısı

Kurşun çatı kaplama ve uygulama işçisi