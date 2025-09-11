Milli Saraylar İdaresi tarafından duyurulan resmi açıklamada sözleşmeli kamu personel kadrosuna 163, sürekli işçi kadrosuna ise 67 olmak üzere toplamda 230 personel alımı yapılacağı bildirildi.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam etmek üzere yapılacak kamu personel alımında başvurular bugün itibarıyla başladı. 21 Eylül 2025 tarihine kadar başvurular sürecek. Başvuru yapacak adayların kariyer kapısı üzerinden başvurusunu yapması gerekiyor.
Sözleşmeli personel kadroları şöyle:
Büro personeli
Müze görevlisi
Kazı görevlisi
Güvenlik görevlisi
Temizlik görevlisi
Şoför
Ziraat mühendisi
Makine mühendisi
Mimar
Restoratör
Elektrik teknikeri
İmam hatip
İtfaiyeci
Sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımda ise kadrolar şöyle:
Halı dokuma ustası
Porselen imal ustası
Porselen hammadde ustası
Bahçıvan
Saat tamir ustası
Sıhhi tesisat ustası
Motif taş ustası
Düz işçi
Sıvacı
Seramik karo kaplamacı
İnşaat işçisi
İskele kurulum elemanı
İnşaat boyacısı
Kurşun çatı kaplama ve uygulama işçisi